"Украина без холопа и пана". Центр Киева заблокировали тысячи националистов

У стадиона "Динамо" собралось около 10 тысяч человек.

ВО Свобода

Во вторник, 3 апреля в центре Киеве проходит многотысячная акция украинских националистов, которые намерены идти к Кабмину, Раде и Банковой для того, чтобы озвучить свои требования по деолигархизации Украины.

В акции, которая началась у стадиона "Динамо" им. Лобановского, принимают участие члены ВО "Свобода" во главе с Олегом Тягнибоком, "Национальный корпус", "Правый сектор", ОУН и другие. По предварительным подсчетам, в центре столицы собралось около 10 тысяч человек.

Марш называется "За украинское будущее без олигархов", его участники требуют от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы". У каждого здания предполагается выступление лидеров марша. Также лидеры протестной акции намерены передать властям план по деолигархизации.

Во время своего выступления Олег Тягнибок заявил, что из-за олигархов Украина проиграла войну России и заявил, что страна должна быть "без холопа и пана".

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