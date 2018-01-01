"Российский Крым закончится". Гордон объяснил, почему полуостров вернется в Украину

Пока РФ не отдаст часть Донбасса и полуостров, введенные против нее санкции отменены не будут, полагает журналист.

Украина, безусловно, сама виновата в потере Крыма, полагает Дмитрий Гордон

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон считает, что "Украина, безусловно, сама виновата в потере Крыма".

Захваченный Российской Федерацией полуостров обязательно вернется под контроль Киева, рассказал ведущий во время чата на "Главреде".

"Украина безусловно сама виновата в потере Крыма. Санкции Россию подтачивают, но они недостаточно эффективны, нужны другие — более серьезные", — отметил собеседник.

По его словам, "Запад это понимает, но дальше не идет, потому что не хочет потерять Россию в качестве бизнес-партнера и источника доходов". "К слову, то, что Трамп (президент США Дональд Трамп — Ред.) говорил по поводу Германии (страна находится под полным контролем РФ — Ред.), это чистая правда", — добавил гость.

"Но тем не менее, пока Россия не отдаст Донбасс и Крым, санкции отменены не будут. Поскольку это нарушит мировой баланс и позволит сказать тому же Ирану: "Почему мы должны отказываться от ядерного оружия? Вы уже давали гарантии Украине, и что из этого получилось?", — подчеркнул Гордон.

"Я не знаю, сколько простоит Крымский мост, но я бы хотел, чтобы он стоял всегда. Чтобы, когда Россия отдаст Крым, между новой демократической Россией и счастливой Украиной был мост, который соединял бы их. А новая Россия будет, ведь мир глобально меняется. Я уверен, впереди нас ждут большие потрясения", — считает журналист.

Собеседник сказал, что "Крым обязательно вернется в Украину". "Помните, как когда-то пелось в гимне СССР: "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь". Но оказалось, что в начале декабря (1991 год, было подписано Беловежское соглашение — Ред.) собрались лидеры трех республик в Беловежье, и… Советский союз закончился. Точно так же закончится власть России, так когда-то закончится и российский Крым", — заявил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что вопрос возвращения захваченной части Донбасса и Крыма под контроль Киева может помочь решить предоставление этим территориям особого статуса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram