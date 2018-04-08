Украина гарантировала пропуск экипажа судна "Норд" в Крым: подробности

Украинские пограничники составили протокол о попытке незаконного пересечения границы и отправили моряков в Харьков.
"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", — рассказала Шевелева "Интерфаксу".
Она не уточнила, когда это может произойти.
Ранее представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк заявил РИА "Новости", что Госпогранслужба не выпустила экипаж судна. Украинские пограничники составили протокол о попытке незаконного пересечения границы и отправили моряков в Харьков.
Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Напомним, ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.