Украина гарантировала пропуск экипажа судна "Норд" в Крым: подробности

Украинские пограничники составили протокол о попытке незаконного пересечения границы и отправили моряков в Харьков.

Украина пропустит членов экипажа судна «Норд» в Крым

Украина пропустит девятерых членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" в Крым через пункт пропуска Чонгар, сообщила представитель рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", — рассказала Шевелева "Интерфаксу".

Она не уточнила, когда это может произойти.

Ранее представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк заявил РИА "Новости", что Госпогранслужба не выпустила экипаж судна. Украинские пограничники составили протокол о попытке незаконного пересечения границы и отправили моряков в Харьков.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Напомним, ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.