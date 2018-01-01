Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО

Инженеры "Укроборонпрома" уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс.

Петр Порошенко Администрация президента Украины

Украина начала серийное производство боеприпасов для автоматического гранатомета по стандартам НАТО

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, инженеры "Укроборонпрома" уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства.

"Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартной НАТО. @ukroboronprom производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства", - написал Порошенко.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко выразил мнение, что главной причиной, по которой страны НАТО пока не хотят видеть Украину в составе альянса является то, что Киев на сегодняшний день является не столько "возможностью", сколько "проблемой" для альянса.

"Наши заявления не меняются уже четыре года, однако вряд ли мы приблизились к НАТО с 2014 года. Наша риторика построена на идее о том, что мы сдерживаем агрессию России и таким образом защищаем всю Европу (иногда даже употребляется очень сомнительный термин "цивилизованный мир") от российской гибридной угрозы. Мы путаем несколько понятий и вещей, кроме того, гибридная угроза и война - не совсем то, что у нас понимают под этим термином. Да и безопасность европейцы воспринимают совсем не так, как мы. От российской угрозы мы защищаем в первую очередь себя, а для стран-членов НАТО эта угроза выглядит совсем по-другому, а не как прямая военная угроза в случае с Украиной", - пояснил Капитоненко.

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