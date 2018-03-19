Украина передала в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму

Информацию озвучил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

Вывеска на здании МИД Украины Капитал

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД из стран Евросоюза на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - цитирует портал "LB" политического директора украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

По словам дипломата, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был крайне значительным.

"Такого их количества, кажется, не было никогда", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал российские "выборы" в Крыму.