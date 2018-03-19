Украина передала в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму

Информацию озвучил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.
"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - цитирует портал "LB" политического директора украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.
По словам дипломата, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был крайне значительным.
"Такого их количества, кажется, не было никогда", - резюмировал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал российские "выборы" в Крыму.