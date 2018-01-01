В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов перевели на один час вперед.

Стрелки часов перевели на час вперед УНИАН

В ночь на 25 марта Украина перешла на "летнее время" , что предусматривало перевод часов на один час вперед.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад.

При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Напомним, ранее "Главред" писал, чем переход на летнее время может быть опасен для здоровья.