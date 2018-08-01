Украина попросила Чехию заменить слово "славянский" на братской могиле в Зборове

Просьба вызвала негодование чешской стороны.

Украинская госкомиссия по вопросам сотрудничества с Чехией обратилась к чешским властям с просьбой изменить текст на мемориальной доске, установленной на месте гибели чехословацких легионеров в городе Зборов Тернопольской области

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktualne.cz, украинская сторона выразила желание заменить слово "славянской" во фразе "здесь, на старой славянской земле, сыновья Чехословакии погибли в битве при Зборове" словом "украинской".

Отмечается, что Киев изначально был против слова "славянской". Однако в Чехии утверждают, что секретарь украинской комиссии Святослав Шеремет выразил протест уже перед торжественным открытием восстановленного мемориала, которое состоялось 2 июля 2017 года.

"Трудно сказать, что это "старая украинская земля", - цитирует издание профессора-историка Ярослава Вацулика из университета Брно. Вацулик убежден, что село Калиновка в Зборовском районе, где произошла битва, длительное время принадлежало Австро-Венгерской империи. Между двумя мировыми войнами территория принадлежала Польше, а после 17 сентября 1939 года вошла в состав Советского Союза.

"Неужели украинцы не чувствуют себя славянами? (...) Я понимаю их проблемы с Россией, но требование переписать исторический текст Зборовского кургана - это уже за гранью", - приводит издание слова историка Далибора Вачи.

Справка: Зборовское сражение - сражение между российской и австро-венгерской армиями 1-2 июля 1917 года во время Июньского наступления (наступления Керенского). Происходило близ города Зборов в Галиции на территории Австро-Венгрии (сейчас Тернопольская область. - Прим). На стороне России в битве впервые участвовали подразделения сформированного из пленных чехов и словаков Чехословацкого легиона. Сражение завершилось победой российских войск.

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