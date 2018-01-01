Украина провела ночные стрельбы рядом с Крымом

Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.
Об этом сообщается на Facebook-странице ВМС.
"Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
Напомним, 19 июня на учениях "Северная крепость" в Черниговской области покончил с собой призванный на воинскую службу резервист. Трагедия произошла на территории палаточного городка.
"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - сообщили в оперативном командовании "Север".
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