Украина рискует превратиться в авторитарную страну - исследование

Исследование провели аналитики неправительственной организации Freedom House.

Мужчина с украинским флагом The Kiev Times развивается в "отрицательном направлении".

Соответствующий вывод опубликован в ежегодном исследовании "Nations in Transit" ("Страны переходного периода-2018"), сделанном аналитиками неправительственной организации Freedom House.

По мнению директора проекта Нейта Шенккана, Украина, равно как и Молдова, Грузия, Армения, Кыргызстан, имеет самый высокий риск превратиться в авторитарную страну.

Демократические показатели Украины ухудшились впервые со времен Революции Достоинства, говорится в отчете Freedom House. Нынешняя демократическая страны Украины составляет 4,64 балла (1 балл по данной шкале— показатель устоявшейся демократии, а 6-7 баллов — устоявшийся авторитарный режим).

Авторы исследования также указывают на то, что хоть реформы в Украине по децентрализации продолжаются, другие ключевые проекты, в том числе антикоррупционные, заметно буксуют.

"Окно фундаментальных реформ в Украине, возможно, и не было закрыто, но оно существенно сузилось на фоне политического сопротивления антикоррупционным реформам и серии нападений на неправительственные организации и СМИ", — считают в Freedom House.

Напомним, ранее стало известно место Украины в рейтинге демократий.