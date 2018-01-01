Украина ввела запрет на продажу ряда популярных индийских лекарств

Под запрет реализации и применения подпадают все серии препаратов.

Введен запрет на продажу ряда популярных лекарств. novostipmr.com

Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на применение и реализацию ряда лекарств индийского производства (фирмы "Индоко Ремедис Лимитед").

Причем под запрет реализации и применения подпадают все серии препаратов.

Так, запрет временно наложен на:

"Ламидерм" (назначается при грибковых инфекциях кожи),

"Кальцикер" (лечение и профилактика дефицита кальция в организме),

"Еспикол Бэби" (для симптоматического лечения нарушений пищеварения у новорожденных),

"Долоксен" (противоболевое средство),

"Глинова" (назначается при диабете),

"Меглифорт" (также назначается при диабете).

Причиной запрета послужило аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.

Ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.

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