Украина вводит запрет на ряд важных лекарств: названы сроки

Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

В Украине запрещен ряд медпрепаратов. timesua.com

Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Запрет начинает действовать с 1 января 2019 года.

Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом. Они относятся к гадолиний содержащим средствам.

Как сообщает Гослекслужба, распоряжение принято согласно приказу Министерства здравоохранения Украины "О запрете применения и ограничения применения лекарственных средств – гадолиний содержащих контрастных средств на территории Украины".

Так, под запрет попали четыре раствора для инъекций, которые используют для проведения магнитно-резонансной томографии: Магнилек, Магневист, Томовист и Омнискан.

Сейчас субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, проверяют наличие этих лекарственных средств и принимают меры по изъятию их, возвращая поставщику (производителю) или уничтожая.

Ранее в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.

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