Украина выделила миллионы на достижения гендерного равенства в стране

Кабмин решил реализовать международные рекомендации.
Согласно документу, ориентировочная сумма финансирования данной программы из госбюджета на 2018-2021 годы составляет 255 тысяч гривен ежегодно. Помимо этого программа будет финансироваться из местных бюджетов (1,5 млн грн в 2018 году, 1,6 - в 2019, 1,7 - в 2020, 1,9 - в 2021). Также планируется дополнительно привлечь 5,4 млн грн из других источников.
В Кабмине отметили, что реализация программы будет способствовать обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, что в свою очередь будет содействовать реализации международных рекомендаций по гендерному равенству на Украине.
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