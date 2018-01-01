Украина занимает второе место в Европе по запасам газа

Прогнозные ресурсы запасов газа в Украине составляют около 3 трлн кубометров.
Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет Укринформ.
"Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров", – сказал эксперт.
По его словам, наша страна в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей.
"По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза – до 28 млрд кубометров", – сказал Омельченко.
Также он выразил мнение, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.
Стоит также отметить, что, по данным Госэнергоэффективности, Украина с 2014 по 2017 годы сократила потребление газа в секторе населения, бюджетных учреждений и теплокоммунэнерго на 25% или 6,02 млрд кубометров за счет внедрения мероприятий по энергосбережению.
Напомним, в Одесской области обнаружили крупные запасы шельфового газа.