Украина занимает второе место в Европе по запасам газа

Прогнозные ресурсы запасов газа в Украине составляют около 3 трлн кубометров.

24 Канал

Украина на сегодняшний день имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов, которые составляют около 600 млрд кубометров.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет Укринформ.

"Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров", – сказал эксперт.

По его словам, наша страна в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей.

"По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза – до 28 млрд кубометров", – сказал Омельченко.

Также он выразил мнение, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.

Стоит также отметить, что, по данным Госэнергоэффективности, Украина с 2014 по 2017 годы сократила потребление газа в секторе населения, бюджетных учреждений и теплокоммунэнерго на 25% или 6,02 млрд кубометров за счет внедрения мероприятий по энергосбережению.

Напомним, в Одесской области обнаружили крупные запасы шельфового газа.