Украинцев предупредили, когда ударят 25-градусные морозы

В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается понижение температуры.

В Украине ударят 25-градусные морозы dpchas.com.ua

С субботы, 24 февраля, в Украине ожидается сильное похолодание , предупредили в ГосЧС со ссылкой на данные синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается понижение ночной (минимальной) температуры", — говорится в сообщении ГосЧС.

Отмечается, что 24 февраля в большинстве регионов страны прогнозируется до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — до 16-21° мороза, на юге страны и Закарпатье — до 3-9° мороза.

На следующий день, 25 февраля, станет еще прохладнее: до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье — до 8-13° мороза.

26-27 февраля температура ночью будет достигать 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами — до 25° мороза, в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начинает попадать в мощную полосу высокого атмосферного давления — антициклона.