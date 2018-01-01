Украинцев предупредили о дождях с грозами на востоке и западе страны

В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +19 до +25, ночью – от +8 до +13.
На западе ожидаются сильные дожди с грозами, температура днем от +16 до +20. На востоке также ожидаются осадки в виде дождей с грозами, дневная температура +21...+25, сообщает Укргидрометцентр.
В центральных и северных областях страны осадки не прогнозируются, дневная температура от +23 до +25 градусов. На юге также осадков не предвидится, температура днем +19...+25.
В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +19 до +25, ночью – от +8 до +13.
Ранее синоптик спрогнозировала, какой месяц лета в Украине будет самым дождливым. В нашей стране на протяжении всего летнего сезона не стоит ожидать засухи, отметила эксперт.
Кроме того, сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.
Читайте наши новости в Facebook