Украинцев предупредили о дождях с грозами на востоке и западе страны

В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +19 до +25, ночью – от +8 до +13.

Украинцев ждут дожди с грозами УНИАН

Во вторник, 15 мая, на западе Украины пройдут дожди с грозами , в остальных регионах — переменная облачность, температура воздуха днем до +26 градусов.

На западе ожидаются сильные дожди с грозами, температура днем от +16 до +20. На востоке также ожидаются осадки в виде дождей с грозами, дневная температура +21...+25, сообщает Укргидрометцентр.

В центральных и северных областях страны осадки не прогнозируются, дневная температура от +23 до +25 градусов. На юге также осадков не предвидится, температура днем +19...+25.

В Киеве ожидается переменная облачность, температура днем от +19 до +25, ночью – от +8 до +13.

Прогноз погоды на 15 мая Укргидрометцентр

Ранее синоптик спрогнозировала, какой месяц лета в Украине будет самым дождливым. В нашей стране на протяжении всего летнего сезона не стоит ожидать засухи, отметила эксперт.

Кроме того, сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.

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