Украинцев припугнули нашествием не попавших в Европу беженцев

Речь идет преимущественно о выходцах из Африки и Ближнего Востока.

Петр Цигикал dpsu.gov.ua

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал предупредил о возможном наплыве нелегальных мигрантов в страну.

По его словам, из-за того, что страны Евросоюза существенно усиливают борьбу с незаконной миграцией, произойдет переориентирование миграционных потоков, передает "Укринформ".

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - сказал Цигикал, отметив, что уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.

"Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он, уточнив, что речь идет преимущественно о выходцах из Африки и Ближнего Востока.

В конце июня, перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический. "Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков", - заявил французский президент.

По его словам, совместная работа стран ЕС позволила значительно снизить миграционноый поток, однако "перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными".

Политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что ЕС вступил в "заключительную фазу своего распада". "Пять стран - Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия - вступили в конфронтацию с Еврокомиссией и Германией по вопросу приема беженцев. Напряженность в отношениях достигла уже такого уровня, что "славную пятерку" даже не пригласили на завтрашний (24 июня. - Прим.) саммит, посвященный вопросу политики ЕС в отношении беженцев, что невероятно возмутило последних", - считает Головачев.

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