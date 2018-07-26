Украинцев ждет стремительный рост тарифов на воду

В Ассоциации водоканалов отмечают, что, помимо прочего, причиной является хлорный кризис в стране.

Украинцам следует готовиться к подорожанию УНИАН

С сентября текущего года граждан Украины ожидает рост цен на водоснабжение.

"Уже с сентября-октября этого года за счет трех факторов, в том числе и подорожание хлора, можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%", - рассказала в комментарии Громадському радио заместитель председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

По словам спикера, подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.

"Сейчас стоимость хлора уже повлияла на тариф. И тариф за счет роста стоимости хлора должен вырасти на 2-3%", — объясняет председатель Ассоциации водоканалов.

Ранее единственный производитель жидкого хлора в Украине, предприятие "ДнепрАзот" из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков полностью остановило работу.

Позднее завод возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $ 1,6 тыс.) за тонну.

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