Украинцы массово перестали читать книги - исследование

Более половины жителей страны не прочли ни одной книги за год.

51 % украинцев за последний год не прочли, меньше половины – 43 % прочли всего лишь одну.

Опрос проводился компанией Research & Branding Group с 27 октября по 9 ноября 2017 года. В исследовании приняли участие 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Результаты опроса показали, что в течение последнего года склонность к чтению книг чаще проявляли женщины, чем мужчины (48% против 38%).

"Результаты анализа свидетельствуют о том, что приверженность жителей Украины чтению книг в некоторой степени (довольно слабо, но на статистически значимом уровне) была связана с такими их демографическими характеристиками, как пол, образование, тип населенного пункта и регион проживания", - говорится в результатах исследования.

Социологи показывают, что чаще всего читают граждане, у которых есть высшее образование (57%), реже всего – у кого есть аттестат о среднем образовании.

На юге Украины читают меньше(34%), чем жители Востока (49%) и Центра (46%) страны.

Из 43% опрошенных украинцев, которые читают книги, за 2017 в среднем прочитали около 7 книг. Социологи отмечают: разница между количеством прочитанных книг поражает: кто-то за анализируемый период прочитал не более одной книги, а некоторые - несколько десятков.

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