"Украинцы! Молитесь!": Яворивский сообщил, что легендарный Левко Лукьяненко находится в реанимации

Экс-нардеп Владимир Яворивский призвал молиться за здоровье украинского диссидента и политика.

Левко Лукьяненко повал в реанимацию. Аргумент

У украинского политика и диссидента Левко Лукьяненко резко ухудшилось самочувствие.

Его пришлось госпитализировать, и сейчас он находится в реанимации.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", – сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский у себя в Facebook.

Отметим, что помимо политической и диссидентской деятельности Левко Лукьяненко известен также как общественный деятели, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде.

facebook.com/Владимир Яворивский

Левко Лукьяненко в этом году исполнится 90 лет. В 1960-х он был приговорен к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду", однако в итоге расстрел заменили тюремным сроком на 15 лет.

В 1976 году, после выхода на свободу, Лукьяненко стал одним из основателей "Украинской хельсинкской группы". Уже через год он снова был арестован. На этот раз отсидеть Лукьяненко пришлось 10 лет.

Ранее Лукьяненко, в частности, заявлял, что гарантией независимости Украины является дезинтеграция РФ. По его словам, пока существует Россия, наша страна не может быть независимой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram