Украинцы на поломанных "Оплотах" заняли последнее место на Strong Europe Tank Challenge

На первом месте Германия с 1450 баллами.

Украинские танкисты заняли последнее место на танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge.

О причинах поражения изданию "Новинарня" рассказал участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ, капитан Роман Багаев.

По его словам, украинских танкистов подвели незнание натовской специфики, проблемы с языком, а также отставание в тактике. Кроме того, Багаев пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины сломались в первый же день.

"Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" (один из этапов. - Прим.) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась", - рассказал Багаев.

Он отметил, что команде пришлось решать проблему вручную прямо во время соревнований. Также Багаев возмутился отсутствием стабилизации пушки.

"После каждого выстрела она была подвижна: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на полтора километра?" - возмутился Багаев, подчеркнув, что инженеры Харьковского завода имени Малышева уверяли в готовности машины.

Помимо Украины, в соревнованиях участвовали команды еще из семи стран - Австрии, Германии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши. Украинские танкисты заняли последнее место, набрав 950 баллов. На первом месте Германия с 1450 баллами.

Strong Europe Tank Challenge - ежегодные международные танковые соревнования, которые с 2016 организуют бундесвер и американская армия. Проходят в немецком городе Графенвер. Испытания включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений.



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