Украинцы не рассчитывают на государство и готовы сами менять страну — опрос

Результаты опроса стали неожиданным открытием для авторов исследования.

Социологи говорят о новом феномене Обозреватель

Устали ждать благ от государства и рассчитывают только на себя и свою семью большинство украинцев (84%), опрошенных в результаты исследования To be Ukrainian, проведенного в 2017 году в четырех крупнейших городах Украины (Киеве, Одессе, Харькове и Львове) компанией "Украинская маркетинговая группа" (UMG) совместно с Министерством информационной политики.

Такие цифры стали неожиданным открытием для авторов исследования. Начиная с 90-х годов социология говорила о том, что украинцы — нация экстерналов, то есть людей, которые полагаются на внешние обстоятельства и предпочитают избегать ответственности за свою судьбу и страну. Считалось, что в этом граждане Украины радикально отличаются от жителей Западной Европы и США, которые являются интерналами. То есть наоборот — берут на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, пишет "Новое время".

Сегодня, более чем когда-нибудь, украинцы чувствуют себя гражданами, утверждает Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины.

"Это новый феномен", — констатирует он.

Среди причин кардинальных изменений, что произошли с соотечественниками, социологи называют революцию, кризис и войну, что свалились на их плечи. Украинцы теперь готовы рисковать и способны приспосабливаться к любым жизненным неурядицам. В то же время они стали значительно большими патриотами, чем несколько лет назад, уверена Наталья Бухалова, генеральный директор UMG.

Однако патриотизм этот за последние два года претерпел существенные изменения: внешние проявления уступили место глубинным.

"Если в 2015 году можно было стать посреди площади, взяться за сердце, спеть гимн, и этого было достаточно, чтобы быть патриотом, то теперь — нет", — объясняет Бухалова.

Например, для более 70% соотечественников ключевым фактором патриотизма становится не просто знание украинского языка, а его бытовой контекст. За последние два года каждый третий русскоязычный украинец стал чаще разговаривать на украинском языке. Более того, почти 60% считают важным использование украинского языка в СМИ — для поддержания национального духа.

Вместо пассивной экономии украинцы теперь больше ориентированы на поиск дополнительного заработка. При этом более 80% жителей страны готовы променять престижную работу на высокооплачиваемую, а почти 70% — интеллектуальный и духовный рост — на возможность больше зарабатывать.

Хорошим ответом на вопрос о материальном благополучии многим представляется возможность начать свое дело: каждый второй опрошенный считает, что сейчас для этого очень удачное время.

При этом веру в лучшее украинцы не теряют. В 2015 году более 60% были оптимистичными реалистами — понимали, что далеко не все хорошо, но верили в лучшее. Через два года, несмотря на то что пессимистов по-прежнему на 10% больше, чем оптимистов, лагерь тех, кто воспринимает события в позитивном свете, увеличился в четыре раза, в то время как количество их оппонентов не изменилось.

Испытания, выпавшие на долю украинцев, произвели эффект закаливания, подобный тому, который был в 2009 году после обвала экономики, — так эксперты объясняют непоколебимую веру сограждан в лучшее. Последовавшая затем ценностная трансформация заложила основу того, что стало фундаментом для нынешнего гражданского общества.

Если бы в мире существовал конкурс народов на выживание, украинцы заняли бы призовое место, полагает историк Ярослав Грицак. И это качество в ближайшие годы они не растеряют, а наоборот, будут совершенствовать.

Украинец будущего - это здравомыслящий циничный оптимист, у которого нет оснований верить обещаниям, что все будет хорошо, однако ничто не мешает ему давать отпор всем, кто угрожает ему апокалипсисом, продолжает эксперт.

"В стране открывается очередное окно возможностей, — не теряет оптимизма Грицак. — Важность этого момента грех недооценивать".

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько процентов украинцев недовольны зарплатой.