Украинцы в ожидании масштабного освобождения пленных: соцсеть призывает встретить своих

Точное место и время обмена украинская сторона не называет до сих пор.

Обмен заложникаии на Донбассе, иллюстрация. Фото из архива Олега Котенко

Через несколько часов на Донбассе должен состояться обмен заложниками . Боевики обещают отдать 74 украинца, а взамен получить 306 человек. Точное место и время обмена украинская сторона не называет до сих пор.

Больше года не было обменов. Последние, кого отпустили боевики, — это "киборг" Тарас Колодий и луганчанин Владимир Жемчугов, сообщает ТСН.

Жемчугова обменяли осенью 2016-го, которого держали в заложниках боевики после того, как он подорвался на растяжке. Несмотря на то, что ему оторвало руки, осколками ранило глаза, боевики в плену держали его почти год.

Львовянина Тараса Колодия отпустили в прошлом году на праздник Николая. В его освобождении способствовала православная церковь Московского патриархата. Колодия называют последним освобожденным "киборгом", к боевикам он попал после подрыва Донецкого аэропорта в январе 2015-го.

После этого год в Минске переговорщики пытались договориться об обмене всех на всех. Процесс шел трудно, ведь стороны не могли согласовать списки. И вот сейчас договорились о формуле "74 на 306".

В социальных сетях распространяется хештеґ #Зустрінь_своїх. Инициаторы акции призывают встретить на военном аэродроме Борисполь 74 украинца, которые должны быть освобождены из плена пророссийских боевиков на Донбассе, пишет Радио Свобода.

"Как добраться? Со станции метро "Бориспольская" (зеленая ветка) завтра примерно с 17:00 будут ходить бесплатные автобусы прямо до места встречи. Можно доехать своим ходом на авто или на попутках, но учтите, что это не знакомый всем аэропорт "Борисполь", а военный аэродром ... Что с собой брать? Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще — флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите", — предлагает один из организаторов акции Юрий Гудименко.

Читайте также по теме: Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки.