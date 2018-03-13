Украинцы выбирают "Эко-Поплавок"!

Сеть магазинов "Эко-Поплавок" отметила лучших покупателей 2017 года и наградила их подарочной продукцией!
Качество сырья обеспечивает фермерское хозяйство "Ятрань" семьи Поплавских из экологически чистого региона (c. Мечиславка Благовещенского района Кировоградской области).
Собственный высокотехнологичный мясной цех выпускает более 30 наименований колбасных изделий. Это вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы и многое другое.
Молоко, кисломолочная продукция: кефир, йогурт, ряженка, сметана, несколько видов сыра – изготавливаются из натурального молока, без консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, искусственных красителей и разных вкусовых добавок.
Мини-завод безалкогольных напитков обеспечивает полезным квасом, компотом и томатным соком, изготовленными по старинным рецептам семьи Поплавских.
Душистый домашний хлеб и выпечка готовятся с высококачественной муки в собственной пекарне.
Вся продукция "Эко-Поплавок" прошла сертификацию и соответствует европейским стандартам качества.
Сеть магазинов "Эко-Поплавок" признана Ассоциацией кулинаров Украины "Лучшими эко-магазинами фермерской продукции".