Украинец и россиянин кулаками пытались найти истину в конфликте на дороге: видео

Зачинщиком драки стал пассажир автомобиля с российской регистрацией.

Украинец и россиянин подрались на автотрассе в Харькове Скриншот из видео

В Харькове на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры 22 апреля произошла драка между двумя участниками дорожного движения, причем один из них передвигался на автомобиле с украинскими номерами, а второй – с регистрацией российского Белгорода.

Автомобиль Hyundai Tucson двигался параллельно с Mitsubishi Lance, у которого российские номера. Водители не поделили полосы движения, в итоге с заднего пассажирского сиденья российского автомобиля выскочил молодой человек и побежал к украинскому кроссоверу, из которого вышел водитель – мужчина на вид около 40 лет. Видео опубликовал в Facebook ресурс Depo.Харьков.

Когда мужчины приблизились, началась драка. Оппоненты какое-то время пытались доказать истину кулаками, затем попробовали использовать для коммуникации диалог.

Свидетели происходящего не пытались оказать помощь или разнять агрессивных водителей. Одни проезжали мимо, другие снимали инцидент на дороге на камеру мобильного телефона.

Напомним, в Азербайджане в ходе ответного матча полуфинала Кубка страны по футболу между "Сумгайытом" и бакинской "Кешлей" украинский тренер бакинцев Юрий Максимов жестко отреагировал на грубую игру одного из соперников своей команды. После этого завязалась потасовка, которая завершилась удалением Максимова с технической зоны.