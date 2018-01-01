Украинская экс-нардеп нашла способ "остановить" строительство "Северного потока-2"

Свое мнение бывшая народная избранница озвучил в эфире украинского телевидения.
Такое мнение озвучила в эфире одного из украинских телеканалов выразила экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и соратница бывшего президента Виктора Януковича Анна Герман.
"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло", — считает она.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству "Северного потока-2". Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против строителей газопровода.
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