Украинская музыка на орбите. Ретроспектива полета Леонида Каденюка в космос: видео

Свой уже овеянный легендами полет он совершил более 20 лет назад на борту американского "челнока"-шаттла "Коламбия".

Леонид Каденюк во время работы на борту "челнока" kuraigovorit.in.ua

Сегодня, в среду, 31 января, ушел из жизни первый и единственный на данный момент украинский космонавт Леонид Каденюк.

Свой уже овеянный легендами полет он совершил более 20 лет назад на борту американского "челнока"-шаттла "Коламбия", сообщает "ТСН".

"Я горжусь тем, что мне выпало стать первым космонавтом независимой Украины и сделаю все, чтобы оправдать эту честь", - сказал тогда Каденюк.

Провожать его в космос с мыса Канаверал (штат Флорида, США) полетели два украинских президента – уже бывший на тот момент Леонид Кравчук и действующий Леонид Кучма.

Все две недели, которые Каденюк провел в космосе в составе интернационального экипажа, он, согласно условиям полета, изучал – каким именно образом невесомость влияет на растения. Однако, при этом не манкировал и своими культурными обязанностями.

"Во время полета там были два вечера, когда я организовал на борту вечера украинской песни. Со мной там были на борту записи наших легендарных певцов, в том числе Анатолия Соловьяненко", - рассказывал космонавт.

О собственно полете Каденюк оставил очень поэтичные воспомининая. Говорил, что во время преодоления земного притяжения, космонавт испытывает физические ощущения сродни тем, что и ребенок во время родов.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал фотогалерею памяти Леонида Каденюка.