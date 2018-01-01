Украинские блогеры пробрались на танковый склад и показали технику: видео

Авторы ролика уверяют, что всего на базе находится 300 танков.

Блогеры без проблем проникли на танковый склад Скриншот YouTube

В Харькове двое руферов беспрепятственно проникли на территорию охраняемого танкового склада и показали ряды танков с эмблемами украинских вооруженных сил, в том числе и 10 новых танков Т-64БМ "Булат".

Блогеры разместили видео в YouTube, указав точное количество увиденной танковой техники – 300 единиц.

Как видно на кадрах, охрана на объекте отсутствует, сторожевая вышка проржавела и частично развалилась, а ворота между отдельными частями склада открыты. На складе также присутствует танковоз.

"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега"

Авторы ролика также проникли в бункер, продемонстрировав запасы военного оборудования и снаряжения.

В видео отмечается, что склад танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

В описании к видео блогеры указали, что сняли еще и бункер внутри, однако показать намерены позже.

Напомним, руководство концерна "Укроборонпром" после окончания контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд настроилось на производство танков для нужд ВСУ.

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