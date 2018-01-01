Украинские бойцы попали в плен боевиков "ЛНР": стали известны подробности

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1 / 2 Украинские бойцы попали в плен на Донбассе

Боевики намерено взяли паузу в несколько дней, чтобы осуществить психологическое и физическое давление на пленных.

Бойцы ВСУ Яков Веремейчик и Юрий Евтушок попали в плен боевиков ЛНР 26 мая по пути к передовому наблюдательному посту.

Боевики намерено взяли паузу в несколько дней, предварительно, чтобы осуществить психологическое и физическое давление на пленных, после чего опубликовали несколько видеоматериалов с ними, рассказали в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады.

"Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаду частности. Нам больно это слышать, но причины такого поведения и таких поступков мы можем понять. Ведь заставлять людей под страхом жестокой расправы делать и говорить то, чего они не хотят, во что не верят, и чего на самом деле не было — в лучших традициях российско-сепаратистской подлости, которая таким образом все еще пытается убедить мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", — добавили в руководстве бригады.

На данный момент украинская сторона делает все возможное для освобождения плененных украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в плен к российским оккупантам на Донбассе попал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал 24 мая.

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