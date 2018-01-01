Украинские чиновники указали Facebook на бездействие по поводу пропагандистских аккаунтов "Л/ДНР"

Открытое письмо руководству компании отправили представители Минформполитики Украины.

Фото: Reuters

Соответствующее сообщение в пятницу, 6 июля, опубликовали представители пресс-службы ведомства.

В письме утверждается, что признанные в Украине террористическими группировки "ЛНР" и "ДНР" свободно популяризируют свои идеи и распространяют свою пропаганду через Facebook, параллельно публикуя призывы к свержению государственного строя Украины и нарушению ее территориальной целостности.

Одновременно с этим, по слова чиновников, администрация Facebook по жалобам "российских тролей" с завидной регулярностью "сотни украинских активистов", которые "противодействуют информационной агрессии РФ".

Далее, в Мининформполитики обратились с просьбой руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook "как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ". Вместо этого чиновники предлагают "принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".

Письмо подписано и.о. главы Мининформполитики Дмитрием Золотухин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети сообщают о массовом удалении Facebook-аккаунтов Украинцев.

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