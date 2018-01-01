В Днепре создали робота-попрошайку

Робот оборудован купюроприемником, который не реагирует на обычную бумагу.

В Днепре умельцы создали робота, который собирает пожертвования - "Добробота"

Как сообщает ТСН, за каждую купюру он "выдает остроумную реплику".

Отмечается, что на создание робота ушло почти 800 изготовленных кузнецами деталей и около месяца работы. Робот оборудован купюроприемником, который не реагирует на обычную бумагу.

Как отмечает NewsOne, "Добробот" стал рекордсменом Украины как самый большой робот, который собирает деньги на благотворительность.

В комментариях к видео на YouTube пользователи шутят над "Доброботом", называя его попрошайкой. "Порохобот собирает пожертвования для поездки пороха к трампу подякувать", - пишет Джон Вейн. Родион Малиновский: "Завидуй, Маск! Робот-побирушка!"

Ранее в Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили его искать путь к холодильнику, открывать его и приносить оттуда пиво определенной марки.

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