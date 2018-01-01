Украинские миротворцы завершили 14-летнюю миссию в Либерии и возвращаются домой, фото

80 украинских миротворцев вернутся домой с Либерии.

В Украину в связи с завершением миротворческой операции возвращается 56 отдельный вертолетный отряд миссии ООН, выполнявший задачи в Либерии с января 2004 года.

Как сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ, согласно резолюции Совета безопасности ООН, в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны.

"24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил последний полет над городом Монровия. Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщает представительство Украины при ООН в своем Twitter, с Либерии 80 украинских миротворцев вернутся домой.

"В связи с завершением миротворческой операции 80 военнослужащих украинского вертолетного отряда сегодня возвращаются из Либерии в Украине", — говорится в сообщении.

Еще 25 человек и три вертолета Ми-8 вернутся в Украину на следующей неделе.

У зв'язку із завершенням миротворчої операції 80 військовослужбовців українського вертолітного загону сьогодні повертаються з Ліберії в Україну. Ще 25 та 3 вертольоти Мі-8 повернуться на Батьківщину наступного тижня.



Фото @UNMILNews pic.twitter.com/u3h6IL4GXf — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 10 февраля 2018 г.

Почти четырнадцать лет украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.

В Генштабе напомнили, что в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов — 6 Ми-24 и 8 Ми-8, а также 260 воинов-миротворцев. Позже численность отряда увеличили до 301.

С постепенной стабилизацией ситуации в Либерии происходило и сокращение украинского контингента. Следовательно, в 2018 году в Республике осталось всего три военно-транспортных вертолета Ми-8 и 105 военнослужащих.

За 14 лет миротворческой миссии состоялось 23 ротации украинского контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов. В общем, более 5,5 тысяч военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде.