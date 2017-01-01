Украинские специалисты разработали новый реактивный гранатомет

Новый образец пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники.

В Украине специалисты конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, пишет "Народная армия".

Главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "От комплекса "Ольха" до беспилотного миниБТР. ТОП-10 новинок украинского ВПК".