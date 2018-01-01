Украинские военные отразили атаку вражеской ДРГ: стали известны потери ВСУ на Донбассе

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Украинские военные на Донбассе

На Донбассе за прошлые сутки, 28 июля, враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, трижды из запрещенного вооружения.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы", — рассказали в штабе ООС.

Отмечается, что ДРГ боевиков предприняла попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. "Объединенные силы были вынуждены применить огневые средства, понеся потери, противник отступил", — передает пресс-служба.

При этом четыре представителя бандформирований "ЛДНР" погибли, еще шестеро ранены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские бойцы остановили наступление боевиков ценой своей жизни.

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