Украинские военные передали боевикам тела их погибших: видео

Процесс передачи состоялся на КПВВ "Станица Луганская".

Процесс передачи состоялся на КПВВ "Станица Луганская". Пресс-центр АТО

В зоне Антитеррористической операции представители украинской армии передали боевикам на временно оккупированные районы Донбасса тела их погибших.

Такая информация была опубликована на официальной странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, тела погибших боевиков были обнаружены бойцами ВСУ еще в сентябре минувшего года возле населенного пункта Счастье (Луганская область).

"На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье", - заявили в штабе АТО.

Напомним, ранее в Минобороны раскрыли место, где в зоне АТО погибли четверо украинских военных.