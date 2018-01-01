Украинские военные "покрошили" кучу американской техники на учениях Combined Resolve X

Организаторы учений в растерянности и сейчас думают над тем, как изменить сценарий.

Украинские военные, представленные никоалевской отдельной воздушной штурмовой бригадой и танковым взводом 14-й отдельной механизированной бригады, сломали все планы организаторов в ходе учений Combined Resolve X, которые проходят в Германии.

Украинские военные, вошедшие в состав многонационального батальона OpForce, по плану учений должны были провести разведку и взять под контроль определенную территорию. В свою очередь военные США выступали в роли противника. В ходе учебных боевых действий представители ВСУ уничтожили четыре танка "Абрамс", четыре БМП "Бредли", два вертолета "Апача", несколько "Хамви" и 20 пехотинцев противника.

Без значительных потерь подразделению удалось добраться точки назначения. После этого десантники заминировали важные пути сообщения и вместе с танкистами устроили засаду.

Подробности рассказал начальник пресс-центра АТО Роман Туровец, уточнив, что руководство учений в растерянности и сейчас думает над тем, как изменить сценарий.

"Не секрет, что большинство учений проходят по сценарию. Частичные элементы отрабатываются реально, но общий план таки выдерживается. Так должно было быть и здесь. Наше подразделение вошло в состав OpForce, или сил сопротивления. Обычно их задача - устраивать засады, нападения и противостоять основным силам. Которые, кстати, по численности всегда преобладают. Однако организаторы обучения не могли предположить, что украинская ротная тактическая группа не только уцелеет в ходе "боев", но и накрошит множество "противников" и даже выйдет в глубокий оперативный тыл, где закрепится", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По его словам, система лазерной имитации боя беспристрастна.

"Наши, привыкшие воевать с настоящим противником, играть в поддавки не планировали - воевать, так воевать. Представляю, какие глаза были у посредников, которые фиксировали результаты "перестрелок". Наши тоже понесли "потери" - один БТР, два танка и 13 военнослужащих... Комбат сводного батальона OpForce, офицер армии США, уже в восторге от наших ребят: "В следующий раз нужно пригласить только украинцев, а дальше только наблюдать за ними".

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