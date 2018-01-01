Украинские военные рассказали, почему боевой самолет пролетел над пляжем в Кирилловке

Оказывается, реальная причина инцидента крайне далека от классической фразы: "Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик".

Штурмовик Су-25 во время полета над пляжем Скриншот из видео

Полет штурмовика Су-25 над Азовским морем в районе пляжа населенного пункта Кирилловка (Запорожская область) в ВСУ объяснили военными тренировками и отработкой упражнений.

Соответствующее сообщение со ссылкой на представителя пресс-службы ВСУ Дмитрия Струтинского опубликовал портал "УНН".

"С 29 по 31 мая проходили командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задачи как авиации, так и других войск", − сказал он.

Также, по словам Струтинского, в районе Кирилловки подразделения авиации, радиотехнических, зенитных ракетных войск, отдельного полка связи и отдельного батальона РЭБ воздушного командования "Юг" проводили отработку практических упражнений.

Напомним, штурмовик Су-25 пролетел над пляжем в Кирилловке на предельно малой высоте.

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