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Украинских дипломатов обязали проходить осмотр у психиатров при приеме на службу

Вчера, 22:57

Документ разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний.

МИД, МЗС, табличка
Украинских дипломатов обязали проходить осмотр ZN.UA
Кабинет министров Украины обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку.

В пояснительной записке к документу сказано, что он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы, сообщают "Українські новини".

Как отмечается, работники дипслужб находятся под "повышенной психоэмоциональной нагрузкой" во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

Напомним, ранее в Украине предложили запретить политикам вести программы на телевидении.
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Кабмин, Украина, дипломаты, экспертиза
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