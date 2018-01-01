Украинским военным повысят зарплату

Низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.

Минобороны Украины

Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года.

"Для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 г. нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд, что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", - сообщили в пресс-центре ВСУ.

Минимальная зарплата для рядового состава планируется на уровне 9 тыс. грн, для офицерского - до 15,3 тыс. грн.

Сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн

В ВСУ отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в пресс-центре ВСУ.

Ранее сообщалось, что в центре Киева бывший военнослужащий ВСУ поджег себя возле здания Минобороны страны в знак протеста против увольнения его из армии.

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