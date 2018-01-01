Украинский Ан-26 перехватил российский корабль в Черном море - СМИ

Перехват произошел вблизи острова Змеиный.

Скриншот видео с youtube.com

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник.

По информации издания, перехват произошел 2 июня вблизи острова Змеиный. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

"С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море (...) самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.", - пишет издание.

Напомним, несколько участков побережья Азовского и Черного морей временно закрыли в связи с проведением ракетно-зенитных и артиллерийских учений ВСУ.

Украинские моряки проводят артиллерийские стрельбы на нескольких участках в северо-западной части Черного моря - в частности, в районе острова Змеиный. Кроме того, полностью закрыты три участка в Азовском море - в Белосарайском и Таганрогском заливах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram