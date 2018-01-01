Украинский "Антонов" собрался производить беспилотные воздушные такси: видео

Компания также подписала соглашение с "Боингом".

Так будет выглядеть беспилотное воздушное такси от "Антонова". Скрин с видео ТСН

Украинское государственное предприятие "Антонов" собралось выпускать беспилотные воздушные такси. Соответствующий меморандум уже подписан со швейцарской компанией "AIR-ION Technologies SA".

Такое такси будет рассчитано на комфортную перевозку трех пассажиров. Они смогут поднимать в воздух до 1500 кг, развивая скорость до 185 км/ч.

А в будущем на базе такого такси собираются создать боевой аппарат, рассчитанный на уничтожение вражеской техники и разведки.

Также украинский авиаконцерн подписал соглашение с корпорацией "Боинг". Международная корпорация будет поставлять для новых "антоновских" самолетов материалы и запчасти, а также обеспечит им в будущем сервис по всей планете.

Напомним, 10 мая пассажирское коптер-аэротакси SureFly совершило первый в истории полет с человеком на борту. Такси нового поколения продержалось в воздухе всего несколько секунд, однако создатели уверяют, что тестовый полет прошел успешно и важен для дальнейших разработок.

Ранее полет аэротакси без пассажиров ранее демонстрировала европейская компания Airbus. Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на почти 5 метров и провел в небе 53 секунды.

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