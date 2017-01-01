Украинский депутат за год стал обладателем 63 квартир

Стоимость на жилье в компании самого депутата ООО "Ромтис Строй" достигает 900 долларов за квадратный метр.

Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 63 квартиры 0372.ua

В Черновцах депутат городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 63 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения.

При этом за один день он приобрел 31 квартиру, сообщает движение "Честно".

"Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома", — сказал сам Скрипа.

Отмечается, что сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квадратный метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр.

"Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять сейчас по телефону. Я вам это все не обязан объяснять. Я готов объяснить это во время встречи, но не знаю, когда. Сейчас куча всего. Давайте через несколько дней", — сказал Ромео Скрипа.

Однако после этого депутат горсовета так и не вышел на связь.

В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Стоит отметить, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия.

Интересно отметить, что стоимость на жилье в компании самого Ромео Скрипы ООО "Ромтис Строй" достигает 900 долларов за квадратный метр.

Также указано и покупку жены Ромео Скрипы Ольги. Она приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен. Реальная стоимость такой машины на рынке составляет примерно 38-46 тысяч долларов.

Напомним, в Киеве арестовали сына депутата за аферу на 4 миллиона.