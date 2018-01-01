Украинский музыкант рассказал о страшных последствиях конфликта на Донбассе

Шоумен считает чудовищным, что люди привыкли к войне.

Виктор Бронюк недоумевает: как можно полноценно жить рядом с боевыми действиями Главред

Лидер группы "ТИК", певец и общественный деятель Виктор Бронюк убежден , что жители Донбасса пошли на так называемый референдум из-за "сиюминутной выгоды", и к такому шагу их подтолкнуло политическое руководство страны.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что сочувствует местным жителям Донбасса, которые от безысходности привыкли к военным действиям.

"Жить в стране, где нет войны и где ценится человеческая жизнь - это нормальное желание любого человека. Самое страшное, что уже произошло на Донбассе, это то, что тамошние люди привыкли к войне", - сказал певец.

По словам Бронюка, аналогичную ситуацию он встречал в Израиле, где люди вполне спокойно соседствуют с войной и уже не обращают на нее внимания.

"Помню, как где-то в 2014 году я был в Израиле, мы катались по стране, и я общался с гидом, говорю: "У вас же здесь совсем близко территории, где происходят военные действия". Он сказал: "Нет, здесь нет военных действий - они идут где-то в 20 километрах отсюда". Для меня это было так странно, ведь 20 километров - это совсем рядом", - отметил спикер.

Певец добавил, что во время одной из поездок на Донбасс он был шокирован зрелищем, когда люди жили спокойной и размеренной жизнью, а рядом разрывались снаряды.

"В 2016 году мы были вблизи Авдеевки, выехали раз на поле - нам открылась панорама, поражала, потому что было понятно, что люди привыкли к войне. Над Авдеевской промзоной разрывались снаряды, совсем рядом комбайны спокойно собирали в поле зерно. Вдалеке было видно, как люди на КПП Майорск стоят в очередях, чтобы переправиться с одной территории на другую. А мальчики купались себе в озере и пасли скот", - поделился воспоминаниями Бронюк.

Напомним, ранее Бронюк оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram