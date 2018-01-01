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Украинский писатель пригрозил сигануть с моста в Днепр в случае победы России над Хорватией

Сегодня, 14:54

Свою угрозу писатель озвучил через соцсеть Facebook.

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Адолфик Гари facebook.com/adolfik.gary
 Украинский писатель / художник Валерий Загребельный, работающий под псевдонимом Адолфик Гари пообещал совершить прыжок с киевского моста имени академика Патона в реку Днепр – в случае, если на ЧМ-2018 сборная России обыграет сборную Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. 

"Дорогие злопыхатели, вам, наверное, трудно представить, как мне все пофигу − включая вашу сборную. Скажу больше, я прыгну с моста Патона в Днепр − если ваша сборная (России – "Главред") выиграет у Хорватии. Идти у вас на поводу − чтобы тешить вашу неуемную гордыню, я не буду. Видео и фото отчеты выставлю, когда сочту нужным или после ареста", − написал он.

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facebook.com/adolfik.gary

К слову, ранее Адолфик Гари накануне игры России и Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 в случае победы россиян обещал пробежаться обнаженным по центральной улице Киева – Крещатику, а также грозился прибить к тамошнему асфальту свою мошонку. Но в обоих случаях обещания свои не сдержал.

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facebook.com/adolfik.gary

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facebook.com/adolfik.gary

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.

 

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Теги:  
Украина, писатель, Facebook. Адолфик Гари, мост, Киев, Днепр
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