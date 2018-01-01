Украинский судья взял самоотвод "по моральным соображениям" из-за уголовного дела по ордену ВОВ

Следственный судья заявил, что уважение к героям ВОВ и несгибаемой стойкости народа в борьбе с нацизмом он не может считать изображение ордена пропагандой коммунистического режима.

Мужчине, разместившему у себя на машине флаг с изображением ордена ВОВ, грозит до 5 лет заключения и конфискация имущества. Фото: npu.gov.ua

Следственный судья Малиновского районного суда города Одессы Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу против одессита, который перед празднованием 9 мая разместил на автомобиле флаг с изображением ордена Великой Отечественной войны.

Мужчину обвинили в распространении и пропаганде запрещенной коммунистической символики. Как сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области, "инцидент произошел в районе рынка "Застава", где человек прикрепил к автомобилю иностранной регистрации флаг с изображением красной звезды, серпа и молота с надписью "Отечественная война".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, но с конфискацией имущества.

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Назначенный вести дело судья Передерко, однако, взял самоотвод от определения меры пресечения одесситу. В своем ходайстве он отметил, что указанное уголовное производство не может быть им рассмотренно. Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

"Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов "Отечественная война", инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена "Отечественная война" в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", - объяснил свое решение судья.

Напомним, ранее в Раде предложили штрафовать за георгиевскую ленточку.

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