Украинский журналист пообещал России дружбу и поблагодарил за Крымский мост

При этом он не видит проблем в самом строительстве моста.
Украинский журналист Матвей Ганапольский выразил России благодарность за строительство Керченского (Крымского) моста.
"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — цитирует Ганапольского РИА "Новости".
При этом он не видит проблем в самом строительстве моста, так как тот возводится за счет России.
Ранее председатель Меджлиса Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции.
Напомним, Россия отложила окончание постройки Керченского моста на конец 2019-го. Также сроки сдачи работ по автоподходам со стороны Керчи и Тамани установлены на 30 сентября 2018 года.
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