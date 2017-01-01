Украинскую границу усилят спецподразделением вертолетов и боевой техникой, видео

В условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение.

В текущем году на украинской границе увеличится количество мобильных групп пограничников и плотность защиты. Кроме того, в помощь им придет специальное подразделение вертолетов.

О новом отряде боевых летательных машин подробно не рассказывают, известно лишь, что из бюджета на него уже выделили 1,3 миллиарда гривен, сообщает ТСН.

В условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение.

В этом году пограничникам из бюджета выделят 9 млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. Отряд таких боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

"В распоряжении спецподразделения будут отечественные вертолеты марки Airbus, на которых будет соответствующее оборудование", — рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пока контрабандистов и боевиков гоняют по границе украинские беспилотники "Спектатор". За год учебный центр подготовил семь экипажей: полтысячи боевых вылетов и ни одного потерянного дрона.

Пограничники с января будут фиксировать биометрические данные россиян и других иностранцев

На пунктах пересечения украинской границы настраивают системы биометрического контроля. Россияне и иностранцы из других "рискованных" стран с нового года наполняют базу данных отпечатками пальцев. 42 тысячи россиян уже верифицированы и это еще один способ защиты границы от потенциальных угроз.

Ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине в 2018 году создадут мобильный отряд службы реагирования, в распоряжении которого будет 55 вертолетов для разрешения любой чрезвычайной ситуации в стране.