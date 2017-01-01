Украинскую телеведущую уволили после критики Порошенко в эфире

Надежда Сасс рассказала, что узнала от владельца канала Евгения Мураева о том, что канал прекращает с ней сотрудничество.

Надежда Сасс рассказала о своем увольнении Facebook.com

Телеведущая канала NewsOne Надежда Сасс заявила, что ее уволили с работы за " личное мнение о руководстве государства в прямом эфире ".

"Вчера (22 декабря) после обеда, за день до своего очередного эфира, узнала от владельца канала Евгения Мураева и главного редактора Роксоланы Завинской, что канал прекращает со мной сотрудничество. Официальная версия — за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире", — написала она на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о высказывании Сасс в эфире после выступления президента Петра Порошенко на презентации "Книги добра" 9 декабря, где он призвал "поделиться добром".

"Если бы он поделился всем своим добром, которое у него в офшорах, и которое он получил от Липецкой фабрики, это было бы лучше для всех украинцев", — заявила телеведущая в эфире.

Напомним, ранее было опубликовано расследование об офшорных фирмах Roshen.