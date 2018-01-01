Украину нужно официально вывести из состава СНГ - Порошенко

Предложение президент озвучил во время своего выступления на XI Киевском форуме по безопасности.

Флаги стран-участниц СНГ Sputnik Кыргызстан

Президент Украины Петр Порошенко публично предложил запустить процесс по прекращению участия страны в "Союзе независимых государств".

"Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры – СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", – сказал он во время своего выступления на XI Киевском форуме по безопасности.

Порошенко также высказался за проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ – "на предмет соответствия национальным интересам страны".

Напомним, ранее Порошенко обвинил Россию в руководстве "международным клубом диктаторов".