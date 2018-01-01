Украину ждет аномально жаркое лето

Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.
Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в пятницу, 4 мая, на заседании комиссии по вопросам ЧС, сообщает Интерфакс.
"У нас практически каждое лето идет рост температуры, она становится все выше и выше", - сказал Кульбида. По его словам, количество дней с температурой +30-35 и +35-40 будет очень большое.
Он отметил, что Украине уже наступило метеорологическое лето, то есть, устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в +15 градусов. При этом Кульбида добавил, что в июне температура воздуха будет выше нормы на полтора градуса на всей территории страны. Аналогичное превышение нормы ждет украинцев в июле и августе, причем больше всего от жары будут страдать жители западной части страны.
Кроме того, специалист отметил, что количество дней с настолько высокой температурой за последние 10 лет увеличилось в три раза.
"35-40 – это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе. Это на все лето, на три месяца. Это температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы. Особенно это касается центральных и южных регионов Украины", - уточнил Кульбида, добавив, что апрель в большинстве областей Украины уже стал самым теплым за весь период регулярных наблюдений: температура в прошлом месяце превысила норму на 5-6 градусов.
Значительное снижение температуры начнется только во второй половине сентября.
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