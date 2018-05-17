Цены на ЖД-билеты вырастут вдвое: названы сроки

До 2021 года цены должны повыситься приблизительно в 2,17 раза

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, согласно утвержденному правительством "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) - в 2020-2021 годах.

Таким образом, цены до 2021 года должны повыситься приблизительно в 2,17 раза (1,25*1,25*1,3*1,3).

Тарифы на грузоперевозки могут увеличиваться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Ранее в Минэкономразвития (МЭРТ) Украины спророгнозировали рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%.

В 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году - на 14%, а в 2021 году - останутся неизменными.

Цена электроэнергии для населения, по прогнозам МЭРТ, в 2018 году не изменится. Однако с 2019 по 2021 годы стоимость электричества будет повышаться на 25% в год.

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